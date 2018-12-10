İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!

Geçen hafta Rus yanlı haber sitesi Sputnik News'te ilk olarak haberi çıkan Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, 35 yıldır akademik dünyada yer alıyor.

Medyada çıkan haberlerde, Emiroğlu'nun "Kızlar tesettüre girsinler, edebi olsunlar", "Gençlerin dinden uzaklaşmasının temel nedeni laikliktir. Laiklik en büyük tehlikedir", "Kızlar adet olur, adet olmak bir hastalıktır ve mutlaka tedavi olmaları gerekir", "15 yaşındaki kızlar evlenebilir" dediği iddia edilmişti.

Prof. Emiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu sözlerin hiçbirini söylemediğini ve itibar suikasti yapıldığını belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlim ve Hikmet topluluğu bir basın açıklaması yaparak hocanın söylemediği sözlerden dolayı hedefe konulmasını eleştirdi.

Gazeteci Ahmet Hakan'da Hürriyet Gazetesindeki köşe yazısında, 7 Aralık'ta, şunları ifade etmişt:

"Ses kaydı? Yok. Haberin dayandığı güvenilir bir kaynak? Yok. Ya ne var? "İddia edildi" var. Başka da bir şey yok.

Nitekim Prof. Emiroğlu, Yavuz Oğhan'ın radyo programına çıkıp gayet aklı başında sözler söyleyerek haberi baştan sona yalanlamış durumda.

Emiroğlu'na atfedilen görüşler ne derece sapıkçaysa... Hiç söylenmemiş sözleri söylenmiş gibi yaymak da o denli sapıkçadır."

Ancak Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet HOTAR, kendi bilim adamına sahip çıkmak yerine, kamuoyundaki özellikle de sosyal medyadaki tepkileri dikkate alarak Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu'nun Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğündeki görevinden aldığını duyurdu.

Sosyal medyada Emiroğlu'na sahip çıkan öğrencileri ve meslektaşları, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün, sosyal medyadaki tepkileri dikkate alarak, Emiroğlu'nun görevden almaya tepki gösterdi.

İşte Rus yayın organı Sputnik News'te çıkan haberler ve gerçekler