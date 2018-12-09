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Adil Öksüz'ü arayan ekibin başında bulunan müdüre gözaltı

FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün yakalanması için oluşturulan özel ekibin başında bulunan ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında açığa alınan 320 boş adrese operasyon düzenlediği ve örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye edilen eski Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürü Ercan Özoğluöz, tekrar gözaltına alındı.
09 Aralık 2018 23:57
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Adil Öksüz'ü arayan ekibin başında bulunan müdüre gözaltı

FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün yakalanması için oluşturulan özel ekibin başında bulunan ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında açığa alınan 320 boş adrese operasyon düzenlediği ve örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye edilen eski Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürü Ercan Özoğluöz, tekrar gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün yakalanması için oluşturulan özel ekibin başında bulunan eski Sakarya İl Emniyet Şube Müdürü Ercan Özoğluöz, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla Haziran ayında yapılan operasyon sonucu yakalanarak tutuklanmıştı. Özoğluöz, yargılandığı Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce önceki gün tahliye edildi. Ercan Özoğluöz Başsavcılığın karara itiraz etmesi ile tekrar gözaltına alındı.
İhlas Haber Ajansı
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