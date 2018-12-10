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FETÖ'cülerden 25-50 saniye kripto diyalog

FETÖ'nün mahrem yapılanmadaki mensupları tarafından kullanılan ankesörlü-kontörlü telefonlarla ilgili 9 ayrı bölge toplantısı yapıldı. Ankesörlü telefonla haberleşen FETÖ'cülerin tespit edilmesinde uygulanan kriterlerin ele alındığı toplantıda, örgüt üyesi askerlerin mahrem imamlarla yaptığı görüşme sürelerinin 25 ile 50 saniye arasında olduğu belirtildi
10 Aralık 2018 08:25
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FETÖ'cülerden 25-50 saniye kripto diyalog

FETÖ'nün şifreli görüşmeleri yaptığı ankesörlü telefon soruşturmalarına yol gösterecek 'ankesör toplantıları' gerçekleştirildi. FETÖ soruşturmalarına bakan terör savcıları ile KOM ve TEM polislerinin katıldığı toplantılarda, kriptoların tespit edilmesinde uygulanan kriterler masaya yatırıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarla FETÖ'nün mahrem yapılanmadaki üyelerinin ankesörlü-kontörlü telefonlar üzerinden haberleştiği ortaya çıkarıldı. Özellikle TSK'daki mahrem imamlar tarafından sıkça kullanıldığı anlaşılan ankesörlü telefon soruşturmaları tüm Türkiye'de yürütülüyor.

ANKARA'DA 477, İSTANBUL'DA 485

Yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye genelinde mahrem imamlar ile sorumlusu olduğu örgüt üyelerinin kullandığı 4 bini aşkın ankesörlü-kontörlü telefon tespit edildi. Bunlardan 485'inin İstanbul'da, 477'sinin ise Ankara'da olduğu belirtilirken, önümüzdeki dönemde şifreli görüşmelerin yapıldığı ankesörlü telefonların sayısının artacağı kaydediliyor. Aralarında hala görevde bulunanların da olduğu kriptolara, söz konusu ankesörlü telefonların 1 Ocak 2010 ile 1 Ocak 2018 yılları arasındaki HTS kayıtları üzerinde analiz çalışması yapılarak ulaşılıyor.

9 BÖLGEDE 'ANKESÖR' TOPLANTISI

81 ilde yapılan çalışmalar neticesinde operasyonlar sürerken, geçtiğimiz haftalarda ankesörlü telefonlarla ilgili bölge toplantılarının düzenlendiği öğrenildi. Adalet Bakanlığı'nca koordine edilen ve 9 ayrı bölgede gerçekleştirilen toplantılara, FETÖ soruşturmalarına bakan terör savcıları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler katıldı. Söz konusu toplantılarda, FETÖ'ye ağır darbe vuran ve TSK başta olmak üzere mahrem yapılanmadaki örgüt mensuplarının tespit edilmesi için yürütülen soruşturmalarda izlenecek yöntemlerin konuşulduğu öğrenildi.

ŞİFRELİ GÖRÜŞMELER 25 İLE 50 SANİYE ARASINDA

Bu kapsamda, kriptoların tespit edilmesinde uygulanan kriterler ele alındı. Özellikle periyodik ve ardışık aramaların önemine vurgu yapıldı. İlk etapta en az 8 ankesör araması olanlar FETÖ şüphelisi olarak değerlendiriliyordu. Ancak gelinen süreçte en az 5 kez periyodik olarak yapılan aramalar da şüpheli olarak kayda geçiyor. Binlerce sayfalık HTS içeriği üzerinde yapılan inceleme neticesinde çıkarılan tespitler de toplantılarda konuşuldu. Buna göre, mahrem imamların hücresinde yer alan örgüt üyeleriyle yaptığı şifreli görüşme sürelerinin 25 ile 50 saniye arasında olduğu aktarıldı. Örgüt toplantısının yapılacağı veya iptal edileceği ya da örgüt üyesinin gelmediği zamanlarda gerçekleştiği anlaşılan görüşmelerde, "Ne zaman geleceksin? Ev müsait mi? Aynı yerde görüşelim. Halı saha maçı iptal, bu hafta sinemaya gitmiyoruz" şeklinde şifreli konuşmalar yapılıyor.

Osman Özgan

Yeni Şafak
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