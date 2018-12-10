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Üç ilde ve Kıbrıs'ta düzenlenen operasyonda 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
Tokat, Yozgat, Adana ve KKTC'de düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı
Tokat merkezli 3 il ve KKTC'de FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında KKTC ile Tokat, Yozgat ve Adana'da düzenlenen operasyonda 2 muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile okullarıyla ilişiği kesilmiş 3 askeri öğrenci gözaltına alındı.
Kente getirilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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