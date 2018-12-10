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Bir haftada 926 kişi terörden gözaltına alındı

İç güvenlik operasyonları kapsamında 3-10 Aralık'ta biri ölü, 19'u sağ ve 6'sı teslim olmak üzere 26 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, terör örgütleriyle irtibatlı 926 kişi gözaltına alındı. Öte yandan FETÖ soruşturmalarında 696 şüpheli gözaltına alındı.
10 Aralık 2018 10:43
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Bir haftada 926 kişi terörden gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 3-10 Aralık'ta 2 bin 817 operasyon düzenlendi.

Teror örgutlerine yardım ve yataklık yaptıkları, orgutlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 926'sı terör (PKK/KCK 175, sol 9, DEAŞ 46, FETÖ/PDY 696), 3 bin 290'ı uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 187'si düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere 4 bin 403 kişi gözaltına alındı.

İç güvenlik operasyonlarında biri ölü, 19'u sağ, 6'sı teslim olmak üzere 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 9 ilde 40 sıgınak, barınak ve magara kullanılamaz hale getirildi, 4 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi, 428 kilogram patlayıcı, 7'si ağır ve uzun namlulu 21 silah, 2 el bombası ile 2 bin 27 muhtelif muhimmat ele gecirildi.

- Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 2 bin 321 operasyonda 900 kilogram esrar, 1 ton 417 kilogram eroin, 3,71 kilogram kokain, 17 kilogram afyon sakızı, 55,1 kilogram sentetik kannabinoid, 6,64 kilogram metamfetamin, 232 captagon, 19 bin 982 ecstacy, 2 bin 905 sentetik ecza, 985 kök kenevir bitkisi ile 268 bin 119 paket kaçak sigara ve 13 ton 872 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

- Siber suçlarla mücadele

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 310 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 238 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

- Düzensiz göçle mücadele

Ekiplerce, 503'ü denizlerde olmak üzere 4 bin 567 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurda girmelerine ve yurt dışına çıkmalarına aracılık eden 187 organizatör gözaltına alındı.

- Asayiş ve trafik denetimleri

Çocukların her türlü zararlı faktörden uzak tutulması, eğitim ve öğretimin güvenli ortamda sürdürülebilmesi, okul önleri ile parklarda önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 5 Aralık'ta 48 bin 777 personelin katılımı ile 16 bin 500 okul çevresinde ve 10 bin 157 parkta "Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulaması" yapıldı.

Uygulamada 392 bin 371 kişi, 152 bin 127 araç ve 12 bin 954 iş yeri kontrol edildi, aranan bin 137 kişi yakalandı, aranan 206 araç bulundu ve 931 araç trafikten men edildi.

Ayrıca 5 iş yeriyle ilgili yasal işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı
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