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FETÖ sanığı eski hakim ve savcı çifte hapis cezası
Adana'da meslekten ihraç edilen savcı ve hakim eşi, "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski hakim ve savcı çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan eski savcı Veysel ve eşi eski hakim Beray Büşra Koçarslan ile avukatları katıldı.
Sanık Veysel Koçarslan, savunmasında FETÖ/PDY ile bağlantısının bulunmadığını ve örgüte ait evlerde kalmadığını öne sürerek beraatini istedi.
Sanık eski hakim Beray Büşra Koçarslan da FETÖ üyesi olmadığını savunarak, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa sundu.
Mahkeme heyeti, sanıkları 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.
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