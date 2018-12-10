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'Nurettin Oruç ve Hakan Biniş ile aynı villadaydık'

FETÖ'nün darbe girişimi davasında itirafçı olan eski kurmay albay Hakan Bıyık, Ankara Çayyolu'nda darbe toplantılarının yapıldığı villada, sivil sanıklar Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in de bulunduğunu söyledi
10 Aralık 2018 13:32
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'Nurettin Oruç ve Hakan Biniş ile aynı villadaydık'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada darbe girişiminden sonra itirafçı olan eski Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı kurmay başkan vekili kurmay albay Hakan Bıyık ile İzmir'deki cezaevinden telekonferansla bağlantı kuruldu.

"Tanık" sıfatıyla dinlenilen eski kurmay albay Bıyık, darbe girişiminde bulunmadığını ancak İzmir'deki yargılama sonucu darbe teşebbüsüne katıldığı gerekçesiyle "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezaya çarptırıldığını belirtti.

Harp Okulunda eğitim gördüğü 1990'lı yılların başında FETÖ ile temasının başladığını beyan eden Bıyık, 15 Temmuz darbe girişimine kadar örgüt faaliyetlerine katılmayı sürdürdüğünü ve "sohbet" adı verilen toplantılarda yer aldığını dile getirdi.

Bıyık, olay tarihinde İzmir'de görevli olduğunu, 2013 ile 2015 yılları arasında Ankara'da görev yaptığını, davanın sivil sanıklarından Nurettin Oruç'u da burada örgüt bağı nedeniyle tanıdığını bildirdi.

Oruç'un, "Hakan" kod adını kullandığını belirten Bıyık, Ankara Çayyolu'nda darbe toplantılarının yapıldığı villada kendisinin bulunduğunu, Oruç ile sivil sanık Harun Biniş'in de söz konusu villada olduğunu söyledi.

İkisi de reddetmişti

Sivil sanık Oruç, 3 Ağustos 2017'de yaptığı savunmada, "FETÖ ile ne yönetici ne de üye olarak iltisakım var. İddiaları reddediyorum. Adil Öksüz, Hakan Çiçek, Kemal Batmaz, Harun Biniş ve Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin hiçbirini tanımıyorum." şeklinde savunma yapmıştı.

Olay gecesi Kahramankazan ilçesine "hayvancılık belgeseli" çekmeye gittiğini iddia eden Oruç, darbe toplantılarına da katılmadığını öne sürmüştü.

Sivil imam Biniş de 10 Temmuz'daki savunmasında darbe toplantılarına katılmadığını iddia etmişti.

Gizli tanık "şapka"

Soruşturma aşamasında itirafçı olan eski kurmay albay Bıyık, "Şapka" kod adıyla darbe girişimi davalarında gizli tanıklık yapmıştı.

Darbe toplantılarına katıldığını beyan eden Bıyık, ilk olarak Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay çatı davasının 22 Şubat'taki duruşmasında açık kimliği ile ifade vermişti.

İsmet Karakaş
Anadolu Ajansı
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