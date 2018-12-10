'Mahrem imam' darbe girişimi gecesi FETÖ'cü subaylarla görüşmüş

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sözde "mahrem imam" A.K'nin, örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında cep telefonuyla 2. Ordu Komutanlığında darbeye kalkışan askerlerle görüştüğü belirlendi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde tutuklanan eski öğretmen A.K. hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen sanık A.K'nin, örgüt içinde askeri personelle ilgilenen "Adil" kod adlı mahrem imam olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi.

A.K'nin FETÖ/PDY içinde aktif rol aldığı ve bu kapsamda önemli görevler üstlendiği ifade edilen iddianamede, sanığın örgütle bağlantılı olması nedeniyle kanun hükmünde kararname ile kapatılan derneğe üye olduğu ve çocuklarını da 2009-2016 yıllarında örgütle bağlantılı okullara gönderdiği kaydedildi.

Sanığın terör örgütünün finans kaynaklarından Bank Asya'da hesabının bulunduğu belirtilen iddianamede, "Bu hesabında 2014 Ağustos ayında 104 bin 715 lira bulunduğu tespit edilmiştir. Şüphelinin hesap hareketindeki bakiye artışının terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya'ya sahip çıkılmasına yönelik talimatı sonrasında olduğu gelen kayıtlardan anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Üç darbeci subayla görüşmüş

İddianamede, sanığın FETÖ üyeliği suçundan işlem yapılan bazı şüphelilerle Ankara Kızılcahamam'daki otele aynı gün giriş kayıtlarının bulunduğu bildirildi.

Sanığın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığında darbeci subaylarla da görüştüğü belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli A.K'nin adına kayıtlı olan ve kendi kullanımında olduğu tespit edilen GSM hattı ile 16 Temmuz 2016'da Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli olan ve haklarında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan işlem yapılan Eyüp Kök (Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski binbaşı ile saat 01.15'te) ve Ahmet Üçbudak (Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski yarbay ile saat 01.08'de), yine darbe gecesi kolluk kuvvetiyle girdiği çatışmada ölen örgüt üyesi Fatih Kılıç (eski binbaşı ile saat 01.11'de) ile görüşme kayıtlarının bulunduğu HTS kayıtlarından anlaşılmıştır."

Darbe gecesi dondurmacıdaymış

İddianamede ifadesine yer verilen sanık A.K, 15 Temmuz'da cep telefonunu kendisinin kullandığını ancak tespit edilen görüşmeleri kendisinin yapmadığını, darbeye dair haberler çıktığında dondurmacıda dondurma yediğini ve haberlerden sonra dışarı çıktığını, bu sırada yolda bir kişinin kendisinden telefonunu istediğini ve görüşme yaptıktan sonra geri verdiğini, bu kişinin kimle görüşme yaptığını bilmediğini iddia etti.

Sanığın çelişkili ifade verdiği belirtilen iddianamede, "Adına kayıtlı telefonla 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bizzat darbeye iştirak eden ve çatışma sonucu öldürülen örgüt mensubu ve yine bir kısım örgüt üyesi asker şahsı aradığı, bu konuda çelişkili ve hayatın olağan akışı ile uyumlu olmayan beyanlar verdiği anlaşıldığından şüphelinin FETÖ/PDY'ye üye olduğu kanaatine varılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hakkında işlem yapılan bir askerin de ifadelerine yer verilen iddianamede, asker şüphelinin, Ankara'da örgüte ait evde "Adil" isminde bir öğretmenle tanıştığını, daha sonra başka örgüt evinde "Adil"in Malatya'ya tayin olduğunu duyduğunu ifade ettiği bildirildi.

Sanık A.K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.