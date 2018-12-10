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FETÖ sanığı vali eski yardımcısına hapis cezası

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan eski Vali Yardımcısı Metin Borazan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
10 Aralık 2018 15:10
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FETÖ sanığı vali eski yardımcısına hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski Samsun Vali Yardımcısı Metin Borazan'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan eski Samsun Vali Yardımcısı Metin Borazan ile avukatı katıldı.

Borazan, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Ailesi ve kendisinin mağdur olduğunu belirten Borazan, "Suç işlemediğimden dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum, suçsuzum. Beraatimi talep ederim. 2014 yılında Bank Asya'da vadesiz hesap açmıştım. Kızım okula gideceği için ona para göndermek amacıyla açmıştım. Kesinlikle terörizmin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etmiş değilim. 5 çocuğum var ve maddi durumum iyi değildir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

Anadolu Ajansı
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