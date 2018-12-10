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Sözcü gazetesinden 5 isme FETÖ'den hapis istemi
Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında, "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan, iddianame düzenlendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında, "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
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