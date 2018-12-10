1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ itirafçısı eski tuğamiral kan dökülünce darbeden vazgeçmiş

Akıncı Üssü'ndeki darbe faaliyetlerine ilişkin davada tanık olarak dinlenen FETÖ itirafçısı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, darbecilerin "kan dökmeye" başlaması üzerine emniyeti arayarak teslim olacağını söylediğini belirtti
10 Aralık 2018 16:14
Yazdır
FETÖ itirafçısı eski tuğamiral kan dökülünce darbeden vazgeçmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişimi toplantılarına katıldığını kabul etti

Duruşmada darbe girişimi toplantılarına katıldığını ifade eden FETÖ itirafçısı eski Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı tuğamiral Halil İbrahim Yıldız'ın "tanık" sıfatıyla beyanları alındı.

Yıldız, darbe toplantılarının yapıldığı villada kendisinin de bulunduğunu belirterek, söz konusu toplantıların 15 Temmuz'dan yaklaşık bir hafta önce gerçekleştiğini bildirdi.

Olay tarihinden bir süre önce sorumlu örgüt üyesi "İhsan" kod adlı kişi tarafından Ankara'ya çağrıldığını, Ankara'da iki darbe toplantısına katıldığını beyan eden Yıldız, toplantılarda firari sanık Adil Öksüz ile darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle tutuklu olan eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer'in de bulunduğunu söyledi.

"Toplantının yapıldığı villada olan isimlerden biri de Adil Öksüz'dü"

Yıldız, Çayyolu'ndaki villada yapılan toplantıda yaklaşık bir buçuk saat kaldığını belirterek, şu beyanlarda bulundu:

"Toplantıda yaklaşık 15 kişi vardı. Villada olan isimlerden biri de Adil Öksüz'dü. Villadaki odalarda dağınık halde görüşmeler oluyordu. Salonda toplu halde namaz kılınıyordu. Bana 16 ya da 21 Temmuz'da sıkıyönetim ilan edileceğini söylediler. Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu'nun alınarak güvenli bir bölgeye tahliye edilmesi görevi de bana verildi. Bunlar konuşulurken yanımda Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer vardı.

Ben bunun zor olduğunu söyledim. 'İhsan' kod adlı şahsa da bunun kan dökülmeden yapılamayacağını söyledim. Bana, kan dökülmeyeceğini, saat 03.00'ten sonra Silahlı Kuvvetlerin ülkede hakim olacağını söylediler."

"Emniyet müdürü Celal Uzunkaya'yı arayıp, beni teslim almalarını söyledim"

Eski tuğamiral Yıldız, villadaki toplantının ardından Ankara'da başka bir toplantıya daha katıldıktan sonra görev yerine döndüğünü anlattı.

Sanıkların ve avukatlarının darbe girişiminden neden vazgeçtiği yönündeki soruları üzerine Yıldız, "Televizyonda köprüyle ilgili görüntüler vardı, devlet büyüklerinin açıklamaları vardı. Olaylar kan dökülme boyutuna vardığından emniyet müdürü Celal Uzunkaya'yı aradım ve gelip beni teslim almalarını söyledim." diye konuştu.

İsmet Karakaş
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,075 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'dan bütçe eleştirisi: Kimin sorununa çözüm getiriyor
10 Aralık 2018 16:22		 Kılıçdaroğlu ile görüşen Abdullah Gül'den açıklama
10 Aralık 2018 16:16
Bahçeli'den Yıldırım açıklaması... Başımızın üstünde yeri var
10 Aralık 2018 15:53		 'Ülkemizde şu an 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırıyoruz'
10 Aralık 2018 14:58
'Kibir bataklığına düşenin Ak Parti'de yeri yok'
10 Aralık 2018 14:27		 'Elektronik tebligat' 1 Ocak'ta devrede
10 Aralık 2018 14:23
Kılıçdaroğlu'na tazminat cezasında gerekçeli karar açıklandı
10 Aralık 2018 14:00		 Bakan Albayrak: Yılda 3-4 milyar lira tasarruf edilecek
10 Aralık 2018 13:21
'Türk-İş Başkanı'nın açıklamalarını tehlikeli buluyorum'
10 Aralık 2018 12:53		 'Bakanlar, bütçe görüşmelerinde görüşlerini açıklayacak'
10 Aralık 2018 12:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
FETÖ'cülerden 25-50 saniye kripto diyalog
Üretim ve tüketim durdu, işsizlik arttı ama büyüyoruz
Öğretmen adaylarına sözlü sınavda, neler soruluyor?
Minibüs ile tır çarpıştı: 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Kılıçdaroğlu ile görüşen Abdullah Gül'den açıklama
TTK'ya 1500 işçi alınması kararı yayımlandı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
02.12.2018 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
Veganlar tahıl beyinlidir 1
matematik yalan söylemez 5
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 2
hevayı ilah edinme 3
trollemek 1
08.12.2018 chelsea vs man.city maçı 2
fenerbahçe'nin ersun yanal'la görüşmesi 2
değişmedik diyoruz ama değişiyoruz 1
tv'de tanıştığı eşini bırakıp,nette tanıştığı kişiyle kaçmak 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
Isparta İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam