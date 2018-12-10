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15'i tutuklu 29 sanığın yargılanmasına devam edildi

İKÇÜ'de çalışırken meslekten ihraç edilen, aralarında öğretim üyelerinin de bulunduğu 15'i tutuklu 29 sanığın yargılanmasına devam edildi
10 Aralık 2018 20:14
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15'i tutuklu 29 sanığın yargılanmasına devam edildi

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) çalışırken meslekten ihraç edilen, aralarında öğretim üyelerinin de yer aldığı 15'i tutuklu 29 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

İddia makamı, 28 Mayıs'taki celsede verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek tutuklu sanık Adem F.'nın "Silahlı terör örgütü yöneticisi", 27 sanığın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını, tutuksuz sanık Banu U.'nun da beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Mehmet Ç., hakkındaki suçlamaları ve aleyhine olan tanık ifadelerini kabul etmediğini savunarak örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, bu programın adını gözaltına alınmasından sonra öğrendiğini iddia etti.

Yaklaşık 29 aydır tutuklu olduğundan ailesinin mağduriyet yaşadığını belirten Mehmet Ç., beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz yargılanan eski Sağlık Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat A., bilerek ya da isteyerek hiçbir örgüte destek vermediğini savunarak daha önce "cemaat" diye nitelendirilen bu yapının kendisi için de silahlı bir terör örgütü olduğunu söyledi.

Bir doktor olarak, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde insanları öldüren bir örgütle bağlantısının olmasının söz konusu olamayacağını ileri süren Prof. Dr. Sedat A., suçsuz olduğunu kaydederek beraatini istedi.

Kapatılan Bank Asya'ya örgüt talimatıyla para yatırmadığını, derneklere üye olmadığını ifade eden tutuklu sanık İsmet A., ByLock kullandığına ilişkin dosyaya giren raporlarda çelişki olduğunu beyan ederek "Hakkımdaki iddialar gerçek dışıdır. Bilerek hiçbir suç işlemedim. Yıllarca devletime hizmet ettim. Beraatimi istiyorum." dedi.

Söz alan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını beyan ederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmaları için duruşmaya yarın devam edileceğini kararlaştırdı.

- İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İKÇÜ'de görevli akademisyen ve çalışanlara yönelik 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 44 zanlıdan 40'ı yakalanmış, 29 zanlı tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında örgütün sözde "İKÇÜ imamı" olduğu öne sürülen Adem F., meslekten ihraç edilen Diş Hekimliği Fakültesinin kurucu Dekanı Prof. Dr. Tancan U., eski Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şemsettin K., eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ç., eski Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep S., eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Salih Y.'nın da bulunduğu 29 tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açmıştı.
Anadolu Ajansı
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