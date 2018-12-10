1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Müştekiler darbecilerin vahşetini anlattı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlerine ilişkin davada, darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan vatandaşlar müşteki sıfatıyla yaşadıklarını anlattı.
10 Aralık 2018 20:32
Yazdır
Müştekiler darbecilerin vahşetini anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan Emrah Karatan, müşteki sıfatıyla yaşadıklarını anlattı.

"Doktorlar ilk önce ayağımı kesmeye karar vermişler"

Müşteki Karatan, 15 Temmuz'da evinde bulunduğu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeye karar verdiğini ancak Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı önünden geçerken zırhlı araçları gördüğü için buraya yöneldiğini anlatan Karatan, vatandaşlarla askerleri ikna etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bu esnada darbecilerin kontrolündeki helikopterden bulundukları yere ateş edildiğini söyleyen Karatan, kendisiyle birlikte çok sayıda vatandaşın yaralandığını aktardı.

Atar damarının parçalandığını, sol bacağını kaybetme riskiyle karşılaştığını belirten Karatan, "Çok kan kaybetmiştim, doktorlar ilk önce ayağımı kesmeye karar vermişler ancak genç olduğum için bundan vazgeçip diğer bacağımdan damar nakletmeye karar vermişler. Allah'ın takdiri bacağım kurtuldu." diye konuştu.

"Belden yukarısı yanmıştı"

Müştekilerden Ercan Şen de sosyal medyadan darbe girişimine ilişkin haberleri gördüğünü, ardından oğlu İbrahim Kerem Şen ile sivil iradenin temsilcisi Cumhurbaşkanına sahip çıkmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini anlattı.

Bir süre sonra bulundukları yere gelen üç zırhlı aracı, ellerinde Türk bayraklarıyla engellemeye çalıştıklarına işaret eden Şen, "Demokrasiyi katletmeyin, yaptığınız yanlıştır." diyerek uyardıkları askerlerin havaya ateş ederek karşılık verdiğini dile getirdi.

İlerleyen saatlerde vatandaşların bulunduğu yere helikopterin ateş ettiğini anlatan Şen, şöyle devam etti:

"Vücudumda ıslaklık hissettim, baktım ki sol ayak bileğimden kan fışkırıyor. Oğlum imdadıma yetişti, başka bir vatandaş da yardımıma koştu ama o da omzundan vurulmuştu. Gazi Hastanesi'ne gittiğimizde, ilk getirilen yaralıların bizler olduğunu fark ettim. Sedyede postallı ve bacaklarında kamuflaj pantolon olan biri yatıyordu. Kim olduğunu sorduğumda polis olduğunu söylediler. Üzerindeki örtüyü çekince belden yukarısı yanmıştı ve o gece ilk kez ağladım. Hastanedeki tedavimin ardından iki oğlumu da alarak Genelkurmay Başkanlığına gittim."

"Tank kadını eziyordu"

Müşteki Mustafa Türker ise İstanbul'daki köprülerin askerler tarafından kapatıldığı haberlerini izledikten sonra evine yakın olan Külliye'ye gitmeye karar verdiğini söyledi.

Yolların kapatılması nedeniyle aracını park ederek yürümeye başladığını vurgulayan Türker, Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'na geldiği esnada kendilerine ateş edildiğini ifade etti.

Türker, "Etrafıma baktığımda birinin yüzünün yarısı yoktu, vücudumda başkalarına ait ceset parçaları vardı. Ayak ve kollarımdan kan akıyordu. Sırtımda büyük bir yara vardı. Tankın ezdiği bir kadını gördüm. Tankı geriye alması için askere bağırıyordu ancak asker aldırış etmiyordu." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların kendisini hastaneye götürdüğünü dile getiren Türker, vücudundan çok sayıda şarapnel parçası çıkarıldığını anlattı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 601 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
9'u tutuklu 48 sanığın yargılanmasına devam edildi
10 Aralık 2018 21:17		 Askeri Yargıtay eski üyesi hakim karşısına çıktı
10 Aralık 2018 20:50
Suriye sınırında yakalanan terörist 2 kardeş tutuklandı
10 Aralık 2018 20:46		 PKK propagandası yapan 27 şüpheli gözaltına alındı
10 Aralık 2018 20:43
Gaziler darbe gecesini anlattı
10 Aralık 2018 20:36		 Hatay'da El Kaide operasyonu: 17 şüpheli yakalandı
10 Aralık 2018 20:28
15'i tutuklu 29 sanığın yargılanmasına devam edildi
10 Aralık 2018 20:14		 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasına devam edildi
10 Aralık 2018 19:57
Uşak'ta 3 askeri lise öğrencisi tutuklandı
10 Aralık 2018 19:33		 FETÖ şüphelisinin evinde silah ve mühimmat ele geçirildi
10 Aralık 2018 18:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 yılında alınacak personel sayısını açıkladı
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
Başsavcılıktan öldürülen cerrah hakkında açıklama
Yetki devri sonrasında üniversitelerin mevzuata aykırı ilanları
Öğretmen adaylarına sözlü sınavda, neler soruluyor?
FETÖ'cülerden 25-50 saniye kripto diyalog
Kılıçdaroğlu ile görüşen Abdullah Gül'den açıklama
FETÖ şüphelisi tarihçi Talha Uğurluel tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gel hadi gel 1
çocuk istismar etmekten tutuklanan imam 2
fake resim koyan kızlar 2
Game of Thrones 1
kültürel müslüman 3
eugene yevhen seleznyov 2
sarı yelekliler 2
kuran ile olmayan şeytan ile beraber olur safsatası 1
mutluluk veren kokular 3
mazeret izni 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
Isparta İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam