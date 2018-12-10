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9'u tutuklu 48 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 9'u tutuklu 48 sanığın yargılanmasına devam edildi
10 Aralık 2018 21:17
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9'u tutuklu 48 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan 9'u tutuklu 48 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Zekeriya Karaduman, Halil Kadı, Yağmur Akkülah, Tahir Acaroğlu, Ali Koçaklı, Cengiz Gümüş, Ruhi Hallaçoğlu, Mehmet Ali Solak ve Egemen Kardaş ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak değerlendirmesi sorulan Cumhuriyet Savcısı, ara celsede verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek 30 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan, 12 sanığın aynı suçtan eylemlerinin yoğunluğu dikkate alınarak üst sınırdan, 1 sanığın ''silahlı terör örgütünü yönetmek'' suçundan cezalandırılması, 5 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi ve tutuklu sanıkların ise hükümle mevcut hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Cumhuriyet Savcısı ayrıca mütalaasında cezalandırılmasını talep ettiği sanıklar yönünden ''terör örgütünün finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet'' suçunun ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçunun içerisinde eridiğini belirterek sanıkların tek suçtan cezalandırılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Tutuksuz sanık B.Ö, Bank Asya'ya destek amaçlı para yatırmadığını ve FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını belirterek ''FETÖ/PDY terör örgütüyle iltisaklı derneklerde üyelik kaydım yoktur. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum.'' dedi.

Sanık A.K.B. de FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını savunarak beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti de diğer sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.
Anadolu Ajansı
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