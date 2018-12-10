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FETÖ'den gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen, çıkardığı mahkemece tutuklandı.
10 Aralık 2018 23:11
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FETÖ'den gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen, çıkardığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve firarda olduğu öğrenilen S.K., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen S.K.'nin öğretmen olarak görev yaparken KHK ile meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Yapılan soruşturmada S.K.'nin ByLock kaydının olduğu, 139 kez giriş yaptığı, Kimse Yokmu Derneği ve başka birçok KHK ile kapatılan dernek üyesi olduğu, hakkında FETÖ üyesi olduğuna dair ihbar bulunduğu ortaya çıktı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan S.K., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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