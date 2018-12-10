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Kara Harp Okulu darbe girişimi davasına devam edildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi
10 Aralık 2018 23:54
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Kara Harp Okulu darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tanık, sanık ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski binbaşı Devrim Çamur, 15 Temmuz 2016 gecesi telefonuna WhatsApp üzerinden gelen bir mesajla birliğe gittiğini, dekanlık personeli olduğu için darbe girişiminin olduğu gece idari personelle iletişim halinde kaldığını söyledi.

Sözde sıkıyönetim direktiflerinden haberi olmadığını savunan Çamur, sadece kendisine verilen "bazı askerleri birliğe çağırın" emrini yerine getirdiğini, hiçbir kanunsuz eylemde bulunmadığını belirtti.

Devrim Çamur, 15 Temmuz akşamında birliğe terör eylemleri olduğunu düşünerek geldiğini dile getirerek, beraatını talep etti.

Sanık eski kurmay albay Fatih Göktürk de olay tarihinde Balıkesir Astsubay Meslek Yüksek Okulunda alay komutanı olarak görev yaptığını, rahatsız olan annesini ziyaret için birliğinden resmi izin alarak Ankara'ya gittiğini anlattı.

Darbe girişimi gecesi Kara Harp Okuluna giderek darbeye karşı koymak istediğini ileri süren Göktürk, gece boyunca emrindeki birliklerin darbeye karışmaması için uğraştığını dile getirdi.

Fatih Göktürk, birliğe eski albay Abdullah Topçu'yla gittiğini, silahsız ve sivil kıyafetli olduğunu da belirtti.

Gece boyunca dekanlık binasında kaldığını ve herhangi bir darbe faaliyetine karışmadığını savunan Göktürk, Askeri İç Hizmet Kanunu'na göre hareket ettiğini ve emrindeki askerleri de darbeye iştiraktan koruduğunu ileri sürdü.

Sanık Göktürk, FETÖ ile hiçbir bağlantısının olmadığını, sıkıyönetim direktifini görmediğini ve hiçbir personeline soruşturma açılmadığını iddia etti.

Duruşmaya yarın Göktürk'ün esasa ilişkin savunmasıyla devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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