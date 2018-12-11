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Tarihçi Uğurluel'i Maceracı 'Murat Yeni' ele verdi
FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Yeni'nin ifadesi doğrultusunda tarihçi-yazar Talha Uğurluel gözaltına alındı. Uğurluel'in FETÖ'nün mütevelli heyet toplantılarına katıldığı belirlendi
FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Murat Yeni'nin ifadesi sonrası tarihçi-yazar Talha Uğurluel İstanbul'daki ikametinde gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Kamuoyunda "maceracı" olarak bilinen Murat Yeni'nin ifadesinde, FETÖ'nün yayın organı kapatılan Samanyolu TV'deki sohbet programlarına katılanlar arasında Uğurluel'in de olduğunu söylemesi üzerine harekete geçen Erzincan Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri Uğurluel'i gözaltına aldı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezaevine gönderilen Uğurluel'in Murat Yeni ile birlikte mütevelli heyet toplantılarına katıldığı öne sürüldü.
KUDÜS'TEN FİRAR
Kullandığı aracın plakasının "FG" olduğu iddia edilen Talha Uğurluel'in Kudüs'e düzenlediği "tarih turu" adlı gezilerin "FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırma operasyonu" olduğu da iddia edildi. Bu turlara katılan bazı kişilerin Kudüs'e ayak basar basmaz kayıplara karıştığı da öne sürüldü. Murat Yeni'nin Erzincan'a gittiği dönemlerde FETÖ'nün Erzincan mütevelli heyet toplantılarına katıldığı ortaya çıkmıştı.
Şahin Şen
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