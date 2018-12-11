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Muğla'da 25'i muvazzaf asker 30 FETÖ gözaltısı
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Muğla merkezli 9 ilde 25'i muvazzaf, 5'i ihraç FETÖ mensubuna yönelik gözaltı kararı çıkarıldı
Örgütün 'Mahrem abileri' tarafından defalarca ardışık olarak ankesörlü ve/veya kontörlü hatlardan arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Muğla Merkezli İstanbul Van, Ankara, İzmir, Hatay, Trabzon, Ağrı ve Kocaeli illerinde deniz, hava ve kara kuvvetlerinde görevli 25 subay ve astsubay ile daha önce ihraç edilmiş açıkta olan 27 kişinin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlenirken, belirlenen adreslerde arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği açıklandı.
Çoğunluğu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan şüphelilerin, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılacak ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği açıklandı.
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