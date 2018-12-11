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Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, biri kadın 6 şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir, Mardin ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, meslekten ihraç edilen 4 polis memuru ile eski astsubay ve bir kadın zanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandı.
Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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