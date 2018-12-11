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FETÖ'nün kripto yapılanmasından 2 sanığa hapis cezası

Örgütün TSK'daki "kripto" yapılanması kapsamında yargılanan 2 sanık, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı
11 Aralık 2018 10:42
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FETÖ'nün kripto yapılanmasından 2 sanığa hapis cezası

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Tük Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto" yapılanması kapsamında yargılanan 2 sanık "terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına mahkum edildi.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.D. ve Ö.G. ile avukatları katıldı.

M.D. savunmasında, örgüt ile hiçbir organik bağının olmadığını ve kendi halinde bir vatandaş olduğunu öne sürerek, beraatini talep etti.

Ö.G. de FETÖ veya başka bir örgüt ile uzaktan yakından ilgisinin olmadığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların suçlarının delillerle sabit olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan M.D'yi "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 2 yıl 6 ay, Ö.G'yi ise aynı suçtan 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırdı.
Anadolu Ajansı
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