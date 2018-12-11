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2018/2 KPSS Robotu yayında
2018/2 KPSS tercih kılavuzunda 1033 kadro yer aldı. Memurlar.net olarak kadroları robota dönüştürdük
2018/2 KPSS tercih kılavuzunda 1033 kadro yer aldı. Memurlar.net olarak kadroları robota dönüştürdük.
Bugün memurlar.net'te yayınlanan haberde belirtildiği üzere 2018/2 KPSS tercih kılavuzunda 1033 kadro yer almaktadır. Kılavuz için TIKLAYINIZ
KPSS tercih işlemleri bugün başladı. 20 Aralık'ta da sona erecek.
Memurlar.net olarak, yıllardır rutin olarak yaptığımız üzere, bu kılavuzdaki kadroları da KPSS robotuna aktardık.
2018/2 KPSS Robotu için TIKLAYINIZ
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