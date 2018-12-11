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Diyarbakır'da kritik operasyon: 13'ü muvazzaf 16 askere gözaltı

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiği tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
11 Aralık 2018 11:17
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Diyarbakır'da kritik operasyon: 13'ü muvazzaf 16 askere gözaltı

Diyarbakır merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 16 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'de yönetici konumunda bulunan kişilerin, örgüt üyesi devlet memuru kişileri birtakım ankesörlü, büfe, market gibi umuma açık sabit hatlardan arayarak örgütsel talimatlar vermesine yönelik başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda örgütün jandarma yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen muvazzaf binbaşı, 2 üsteğmen, 5 astsubay, 4 uzman çavuş ve uzman jandarma ile emekli 2 astsubay ile istifa eden uzman çavuş olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Diyarbakır merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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