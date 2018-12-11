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Bylock kullanan 18 eski komiser yardımcısına ceza yağdı

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyeliğinden yargılanan ByLock kullanıcısı 18 eski komiser yardımcısına 1 yıl 6 ay 22 gün ile 10 yıl 6'şar ay arasında değişen hapis cezası verdi
11 Aralık 2018 11:55
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Bylock kullanan 18 eski komiser yardımcısına ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen eski komiser yardımcısı 20 kişinin yargılandığı davada hükmünü açıklayan mahkeme, sanıklardan 18'ini, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 10 yıl 6'şar ay arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırdı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanıklar ve avukatları katıldı. Sanık yakınları, duruşmayı kendilerine ayrılan bölümden takip etti.

Sanıkların son sözlerini dinleyen mahkeme başkanı Sabahattin Sarıdoğan, daha sonra heyetin oy birliğiyle aldığı hükmü açıkladı.

Buna göre, sanıklardan Ömer Kesinci ve Ömer Faruk Peynirci "terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Mustafa Temiz, Nuğman Demirdiş, Numan Çakmak, Nurullah Toraman, Nuri Toraman, Nusrettin Akkaya, Olcay Çelikten, Orhan Kahyaoğlu, Ökkeş Aşık, Ömer Özkan, Ömer Öztürk, Ömer Tatlılıoğlu, Ramazan Kara, Recep Özdilek ve Reha Yağız, aynı suçtan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılırken, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp itirafçı olan sanık R.T. ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası aldı.

Heyet, sanık R.T. hakkında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme, emniyet raporunda, ByLock programını kullanılıp kullanmadıkları tespit edilemeyen sanıklar Ramazan Erdoğan ve Onur Kurdoğlu'nun dosyalarının ayrılmasına ve başka bir esasla yargılamalarının devamına hükmetti.
Anadolu Ajansı
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