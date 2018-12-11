1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin yargılamasına devam edildi

Sakarya'da, FETÖ/PDY kapsamında darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi
11 Aralık 2018 12:05
Yazdır
Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin yargılamasına devam edildi

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutusuz sanık Yıldırım katılmazken, avukatları hazır bulundu

İki celse arasında sanığın Bank Asya kaydına ilişkin gelen CD'nin kırık olduğu için tekrar müzekkere yazılarak istendiği fakat cevap gelmediği, mevduat hesabı sözleşme aslının geldiği zapta geçirildi.

Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılamadığını, talep edilirse gelecek celse hazır edilebileceğini belirterek, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını istedi.

Bank Asya kayıtlarının gönderilmesi için yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına, geldiği zaman da bilirkişi incelemesi yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın sağ ve sol el imza örneklerinin alınmasına ve imza asıllarını içerir belgelerin ilçe seçim kurulu, nüfus ve tapu müdürlüklerinden istenmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıktan alınan ve kurumlardan istenen imza örnekleri geldikten sonra Bank Asya kredi sözleşmesindeki imzaların sanık eli olup olmadığı hususunda rapor alınmasına karar vererek, eksik hususların tamamlanması için duruşmayı 5 Şubat 2019'a erteledi.

- Süreç

Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım, 11 Ağustos 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. Yıldırım, ikinci kez 31 Ağustos'ta gözaltına alınmış, 2 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hatice Yıldırım, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Yıldırım hakkında, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, damadı olması nedeniyle sanığın Adil Öksüz'ün FETÖ'deki konumunu bileceğine işaret edilerek, "Darbe teşebbüsünden birkaç gün sonra gerek görsel gerek işitsel medyada Adil Öksüz'ün isminin sıkça geçtiği ve Öksüz'ün örgüt hiyerarşisindeki konumundan bahsedildiği, sanığın hakkında yakalama kararı olan Öksüz'ü ailesi ile yaşamış olduğu ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu, FETÖ'de üst düzey görevli olan hatta darbe teşebbüsünün planlayıcılarından olan Adil Öksüz'ü yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı anlaşılmıştır." ifadeleri yer alıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,027 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ zanlısına cezaevi ziyaretinde gözaltı
11 Aralık 2018 13:34		 11 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
11 Aralık 2018 13:30
Aksaray merkezli FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
11 Aralık 2018 13:10		 TTB üyesi 11 doktora terör propagandasından dava
11 Aralık 2018 12:52
Bylock kullanan 18 eski komiser yardımcısına ceza yağdı
11 Aralık 2018 11:55		 Antalya'daki 'Guten Morgen' operasyonu: 15 tutuklama
11 Aralık 2018 11:50
FETÖ sanıklarının yakalandığı bağ evinde keşif yapıldı
11 Aralık 2018 11:48		 'Ardışık' aranan 5 adliye personeli tutuklandı
11 Aralık 2018 11:35
İzmir'de Bylock kullanıcısı 19 kişi hakkında yakalama kararı verildi
11 Aralık 2018 11:19		 Diyarbakır'da kritik operasyon: 13'ü muvazzaf 16 askere gözaltı
11 Aralık 2018 11:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2018/2 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2018/2 KPSS Robotu yayında
2018/2 KPSS tercih kılavuzunda 1033 kadro yer aldı
Cinayeti planlayıp, Doçent'i eve çağırmışlar
Tarihçi Uğurluel'i Maceracı 'Murat Yeni' ele verdi
FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı: Sarı yelekliler
Poşetten gelen para bisiklete yol olacak
'Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı
Soylu, ByLock'ta tespit edilen sayıyı açıkladı
Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun teklifini geri çevirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
09.12.2018 akhisar bld.spor vs fenerbahçe maçı 4
beğenilme hırsı 6
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 1
savcı sayan 4
herkese benden çay 3
kültürel müslüman 1
kesenin ağzını açmak 3
13.12.2018 akhisar bld.spor vs s.liege maçı 3
fenerbahçe'nin ersun yanal'la görüşmesi 2
cinnet geçirmek 2
SON İLANLAR
2018/2 KPSS Tercih Kılavuzu yayımlandı
Çankırı Orta SYDV Personel Alım İlanı
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 124 işçi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 37 memur alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam