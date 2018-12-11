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FETÖ'nün dijital materyallerinin yüzde 70'i incelendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ele geçirilen 1 milyon 750 bin 140 dijital materyalin, 1 milyon 223 bin 349'unun incelenmesinin tamamlandığını bildirdi. Bu sayı yüzde 702e tekabül ediyor
11 Aralık 2018 12:29
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FETÖ'nün dijital materyallerinin yüzde 70'i incelendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen "5. Uluslararası Siber Suçlar Çalıtayı"a katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ operasyonlarının önemli bir ayağını da siber suçların oluşturduğuna dikkati çekerek, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ele geçirilen 1 milyon 750 bin 140 dijital materyalin, 1 milyon 223 bin 349'unun incelenmesinin tamamlandığını bildirdi.

Siber suçlarla mücadele alanında çalışan personeli tebrik eden Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programındaki 300 bin materyalin hedeflendiğini ancak siber birimlerinin 305 bin 538 materyali süresi içinde incelediğini aktardı.

Soylu, darbe öncesi yıllık materyal inceleme kapasitesinin 45 bin civarında olduğunu, bugün bu sayının yıllık 704 bin 417'ye yükseltildiğini vurgulayarak, Türkiye'nin özellikle ödeme sistemlerine yönelik saldırılarla yoğun bir mücadele verdiğini söyledi.

Türkiye'de bilişim suçlarında 2016-2017 yıllarında yüzde 10 artış yaşandığını kaydeden Soylu, ödeme sistemleri alanında işlenen suçlarda ise aynı dönemde yüzde 25 artış olduğunu ifade etti.
Memurlar.Net
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