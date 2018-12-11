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Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı
MEB, Aralık ayı Tebliğler Dergisi'ni yayımladı.
İ Ç İ N D E K İ L E R
Sayfa No
1. Merkez Teşkilatı Yemek Hizmetleri Yönergesi 2217
2. Yürürlükten Kaldırılacak Mevzuat 2229
3. Ulus Özel Musevi Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi 2230
4. Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında Değişiklik Yapılması 2231
5. Motosiklet Temel Hakimiyet Sürüş Teknikleri, Motosiklet Güvenli Sürüş Teknikleri ve Motosiklet İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi Kurs Programları 2251
6. Özel Eğitim Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar İlkokul ve Ortaokulları, İşitme Engelliler İlkokul ve Ortaokulları ile Ortopedik Engelliler İlkokul ve Ortaokulları Haftalık Ders Çizelgeleri 2252
7. Duyurular 2271
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