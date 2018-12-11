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Rize Emniyet Müdürü vuruldu!
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye makamında silahlı saldırı düzenlendi. Verdi'nin ağır yaralandığı saldırıda, yanındaki personel şube müdürü ve koruma polisi de yaralandı
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Derepazarı ilçesinde görevli bir trafik polisi, tayin meselesi nedeniyle tartıştığı Altuğ Verdi'ye makamında silahlı saldırı düzenledi.
Saldırgan ardından Altuğ Verdi'nin yanındaki personel şube müdürü ve yanındaki koruma polisine de ateş açtı.
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
SALDIRGAN DA YARALI
Saldırıyı gerçekleştiren polis memurunun da yaralı olduğu öğrenildi.
BAKAN SOYLU: DOKTORLAR KURTARMAYA ÇALIŞIYOR
Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu an hastanedeler. İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor. Olayla ilgili derin bir inceleme yapılacak, ayrıntılar incelenecek. Bakan yardımcımız ve emniyet müdürümüz Rize'ye hareket ediyor" diye konuştu.
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