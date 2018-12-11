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Vurulan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kimdir?

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi bir polis memuru tarafından vuruldu. Saldırıda Personel Şube Müdürü ve 2 polisin daha yaralandığı öğrenildi. Peki Altuğ Verdi kimdir?
11 Aralık 2018 15:33
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Vurulan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kimdir?

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi bir polis memuru tarafından vuruldu. Saldırıda Personel Şube Müdürü ve 2 polisin daha yaralandığı öğrenildi. Peki Altuğ Verdi kimdir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Emniyet Müdürü'nün de vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul'da doğmuştur.1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.Ayrıca, Sayın İl Emniyet Müdürümüz ülkemizi ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda temsil etmiş olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.Sayın Müdürümüz, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır.

Memurlar.Net
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