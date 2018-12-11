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Rize Valisi, Emniyet Müdürü'ne saldırının nedenini açıkladı
Rize Valisi Kemal Çeber, trafik polisinin Rize'nin Derepazarı ilçesinden merkeze gelmek istediğini, bu isteği kabul edilmeyince saldırıyı yaptığını söyledi. Genç polis müdürünün şehit olduğunu da belirtti.
Rize Valisi Kemal Çeber, trafik polisinin Rize'nin Derepazarı ilçesinden merkeze gelmek istediğini, bu isteği kabul edilmeyince saldırıyı yaptığını söyledi. Genç polis müdürünün şehit olduğunu da belirtti.
İşte Vali'nin yaptığı açıklama
İlk söylenen bu arkadaşımız burada bir üniversite kazanmış. İl merkezine gelmek istemiş. Bu yönde talepleri olmuş. Bu sanırım uygun görülmemiş. Muhtemelen istediği sonucu alamadı.
O şahısla ilgili, o hainle ilgili bir şeyler sorduk bu sıkıntısının dışında sessiz sakin kendi halinde birisi. O bunun cezasını çekecek.
Yaralıların sağlık durumu nispeten iyi.
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