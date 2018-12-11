2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?

657'e tabi bir üniversite veya Bakanlık kadrosundaki maaşlar memurlar.net maaş robotunda yer almaktadır. Tıklayınız.

Ancak, memurlar.net robotunda, KİT'lerdeki sözleşmeli personelin maaşları yer almaktadır. KİT personeli genel olarak, 657'e tabi aynı unvandaki emsallerinden 100-300 TL arasında daha fazla maaş alabilmektedir. Ancak onların da yılın ikinci yarısından sonra gelir vergisi çok artmaktadır.

TEİAŞ geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da, kurumunu tercih edecek mühendis personelin alacağı net maaşları açıkladı.

İşte TEİAŞ'ın açıklaması:

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAME'NİN 3/C MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ OLARAK İSTİHDAM

EDİLMEK ÜZERE ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ

BAŞKANLIĞINCA İLAN EDİLEN POZİSYONLARI TERCİH EDECEK ADAYLAR

İÇİN BİLGİ NOTU

Şirketimizde sözleşmeli personel, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK)

3/c bendine göre istihdam edilmektedir. Sözleşme ücretleri;

UNVAN EK ÖDEME DAHİL NET MAAŞ (BAŞARI ÜCRETİ HARİÇ) Mühendis 5.140,61 TL Mühendis (vardiyalı) 5.307,41 TL Biyolog 4.503,35 TL Memur 3.953,25 TL Not: Net maaşlar, %15 vergi diliminde ve bekar personele göre hesaplanmıştır.

Sözleşmeli Personelin sözleşme ücreti, temel ücret, başarı ücreti, kıdem ücreti ve varsa yabancı dil ücretinden oluşmakta olup, bu konuda 399 sayılı KHK'nin 26, 27, 28 ve 30. madde hükümleri uygulanmaktadır.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonucuna göre yabancı dil seviyeleri A olanlara temel ücretlerinin %10'u, B olanlara %5'i ve C olanlara %2'si oranında yabancı dil ödemesi yapılmaktadır.

Şirketimiz personelinin görev ve yer değişikliği işlemleri, Şirketimizin http://www.teias.gov.tr/ adresinden temin edilebilen Personel Yönetmeliği ve Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Şirketimizde lojman imkanı bulunmakta olup; Lojman Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirme yapılmaktadır.

Şirketimize ÖSYM'ce yerleştirilmesini müteakip, ataması yapılarak göreve başlayan personelin, Teşekkülümüz Personel Yönetmeliği gereğince atandıkları iş yerinde en az 2 yıl çalışma zorunluluğu bulunmaktadır.

Şirketimize ait pozisyonları tercih edecek adaylar, yukarıda belirtilen hususlar dışında her türlü konuda bilgi almak üzere İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçebilirler.

İrtibat Numarası: (0312) 203 84 10