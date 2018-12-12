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Washington Büyükelçiliğinde 3 kamu görevlisine FETÖ soruşturması
Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde görevli iki diplomat ve bir idari memur hakkında FETÖ bağlantısı şüphesiyle soruşturma başlattı
Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde görevli müşavir Cem Ulusoy ile, basın ilişkilerini yürüten Celil Erdoğan ile eşi Mehtap Erdoğan hakkında FETÖ soruşturması nedeniyle alelacele Türkiye'ye çağrıldılar
Haberin devamında Elçiliğin basın ilişkilerinden sorumlu diplomatı Celil Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti esnasında ortadan kaybolması dikkatleri üzerine çektiği belirtiliyor.
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