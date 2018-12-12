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FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası
Şanlıurfa'da ByLock kullandığı belirlenen sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski öğretmen 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Osman Çakmak ile avukatı katıldı.
Sanık Çakmak, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock kullanmadığını ve ilgili raporun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
Terör örgütüyle hiçbir irtibatı olmadığını iddia eden Çakmak, beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısından sonra Bank Asya'daki hesabına para yatırarak örgüte destek sağladığını ve Aktif-Sen üyeliğinin tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.
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