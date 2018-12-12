İtirafçı askerler FETÖ'nün kriptolarını deşifre ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmalarında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgüt üyesi itirafçıların verdiği bilgiler, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanması ve kripto üyelerini ortaya çıkarıyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün askeri yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma ve operasyonlar sürüyor.

Edirne merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 418 asker hakkında adli işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında 1 tuğgeneral, 3 albay, 3 yarbay, 7 binbaşı, 4 yüzbaşı, 51 üsteğmen, 12 teğmen olmak üzere 131 muvazzaf asker tutuklandı. 220 rütbeli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında soruşturma başlatılan çoğunluğu muvazzaf asker, örgütün "itirafçı olmayın" şeklindeki baskılarına rağmen, Türk Ceza Kanununun 221/4 maddesi gereğince örgütün yapısı ve faaliyetleri kapsamında işlenen suçlara ilişkin bilgi vererek adli makamlara yardımcı olmak istediğini açıkladı.

Bu kapsamda şu ana kadar ifadeleri alınan şüphelilerden 297'si, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Etkin pişmanlıktan faydalanan, aralarında üst düzey rütbelilerin de olduğu itirafçılar, örgütün kirli yüzünü anlattı.

İtirafçılar, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmayan, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen dernek-vakıf üyeliği olmayan, "kripto" şeklinde nitelendirilen örgüt mensupları ile FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasını deşifre eden bilgiler verdi.

Kripto FETÖ mensupları, fotoğraf eşleştirmeleriyle tespit edilirken, itirafçılar askeri personelle irtibatlı sivil kamu görevlilerinin isimlerini de yetkili mercilere aktardı. Etkin pişmanlıktan yararlananların verdiği bilgiler doğrultusunda, Türkiye genelinde 2 binden fazla kripto FETÖ üyesi yakalandı.

- Devletin kaynaklarıyla Gülen'i ziyaret etmişler

Etkin pişmanlık hükmünden yararlanan bir albay, Kara Harp Okulunda okuduğu dönemde, meslek içi eğitim için komutanlarla ABD'ye gittiklerini, devletin kaynaklarını kullanarak burada Fetullah Gülen ile görüştüklerini anlattı.

Pensilvanya'da öğrencilerin bir gece Gülen'in konutunda kaldığını aktaran itirafçı, buna da bazı subayların bilerek göz yumduğunu belirtti.

İtirafçı rütbeli bir başka askerse, tuğgeneral, albay ve yarbayların iletişim için örgütteki "abi"lerin verdiği telefonları kullandığı, telefon hatlarının da başkalarının üzerine kayıtlı olduğu bilgisini verdi.

Diğer bazı rütbeli askerler de, örgütün birçok sınav sorusunu aldığı, askerlerin örgüt aracılığıyla evlendirildiği, birbirleriyle kurdukları iletişim ile örgütün önde gelen kripto kişileri gibi birçok konuda itirafta bulundu.