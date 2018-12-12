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AKK'nın kaldırılması sonrasında TTNET fiyatları artırdı
Türk Telekom, adil kullanım kotasının kaldırılması sonrasında, fiyatlarını artırdı
Bilindiği üzere, Bilgi Teknolojileri Kurumu, adil kullanım kotasının kaldırılacağını duyurmuştu.
Türk Telekom dün itibariyle yeni ücret tarifesini açıkladı.
Daha önce, 50 mps, 100 GB adil kullanım kotalı internete 80 tl veriliyordu, bu tarifede adil kullanım kotası aşınca internet hızı 24 mps oluyordu.
Ancak şuanki yeni tarifeye göre, 24 mps'li paket ücreti aylık 129,90 TL'dir.
İŞTE YENİ FİYATLAR
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