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ByLock kullanıcısı 'gaybubet ev'nde yakalandı
Niğde'de FETÖ/PDY'nin hücre evinde yakalanan zanlı tutuklandı
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün hücre evinde yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan R.Y'nin, Bor ilçesinde, örgütün hücre evinde saklandığını tespit etti.
Ekipler, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu ileri sürülen ve KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen R.Y'yi saklandığı evde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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