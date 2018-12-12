1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ByLock kullanıcısı 'gaybubet ev'nde yakalandı

Niğde'de FETÖ/PDY'nin hücre evinde yakalanan zanlı tutuklandı
12 Aralık 2018 12:08
Yazdır
ByLock kullanıcısı 'gaybubet ev'nde yakalandı

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün hücre evinde yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan R.Y'nin, Bor ilçesinde, örgütün hücre evinde saklandığını tespit etti.

Ekipler, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu ileri sürülen ve KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen R.Y'yi saklandığı evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,467 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
12 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
12 Aralık 2018 14:00		 FETÖ, örgüt dışından evlenen kadınları 'israf' olarak görmüş
12 Aralık 2018 13:40
Kırıkkale'de FETÖ'den 7'si muvazzaf 8 şüpheli hakkında yakalama kararı
12 Aralık 2018 12:55		 Hapis cezası alan FETÖ sanıkları, soruşturmadaki beyanlarını inkar etti
12 Aralık 2018 12:36
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözü
12 Aralık 2018 12:18		 İtirafçı askerler FETÖ'nün kriptolarını deşifre ediyor
12 Aralık 2018 11:37
17-25 belgeleri Akın İpek'in şirketinden servis edilmiş
12 Aralık 2018 11:05		 FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası
12 Aralık 2018 10:49
Şehit Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlanıyor
12 Aralık 2018 10:44		 Silah almak için PKK'ya para toplayan 20 kişiye gözaltı
12 Aralık 2018 10:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, bu ay 6 bin 500, 2019'da 25 bin personel alacak
2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?
Etik Kurulu, hediye alma yasağı uygulamasına 6 istisna getirdi
Okul müdürünün bilgisayarında pornografik resimler
AKK'nın kaldırılması sonrasında TTNET fiyatları artırdı
DPB'den 2018/2 KPSS tercihleri için açıklama
'Fenomen' rezaletine ödül
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözü
YÖK, ihtisaslaşacak 5 yeni üniversiteyi daha açıkladı
'Uyku bile uyumadan 7/24 çalışıyoruz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
matematik yalan söylemez 2
çalışmayan ısıtma sistemi 2
ersun yanal 1
13.12.2018 fenerbahçe vs olimpia milano maçı 3
fenerbahçe futbol takımının otobüsle dönmesi 5
rize emniyet müdürünün vurulması 4
08.12.2018 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
kesenin ağzını açmak 4
12 lik çay bardağı setinden birini kırmak 2
11.12.2018 galatasaray vs porto maçı 4
SON İLANLAR
Denizli Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam