1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kırıkkale'de FETÖ'den 7'si muvazzaf 8 şüpheli hakkında yakalama kararı

Kırıkkale merkezli 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 7'si muvazzaf 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
12 Aralık 2018 12:55
Yazdır
Kırıkkale'de FETÖ'den 7'si muvazzaf 8 şüpheli hakkında yakalama kararı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu 7'si muvazzaf biri daha önce görevinden ihraç edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince zanlıların yakalanması için Kırıkkale merkezli Şırnak, Kayseri, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerden 7'sinin subay rütbesinde olduğu belirtildi
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,829 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
12 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
12 Aralık 2018 14:00		 FETÖ, örgüt dışından evlenen kadınları 'israf' olarak görmüş
12 Aralık 2018 13:40
Hapis cezası alan FETÖ sanıkları, soruşturmadaki beyanlarını inkar etti
12 Aralık 2018 12:36		 Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözü
12 Aralık 2018 12:18
ByLock kullanıcısı 'gaybubet ev'nde yakalandı
12 Aralık 2018 12:08		 İtirafçı askerler FETÖ'nün kriptolarını deşifre ediyor
12 Aralık 2018 11:37
17-25 belgeleri Akın İpek'in şirketinden servis edilmiş
12 Aralık 2018 11:05		 FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası
12 Aralık 2018 10:49
Şehit Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlanıyor
12 Aralık 2018 10:44		 Silah almak için PKK'ya para toplayan 20 kişiye gözaltı
12 Aralık 2018 10:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, bu ay 6 bin 500, 2019'da 25 bin personel alacak
2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?
Etik Kurulu, hediye alma yasağı uygulamasına 6 istisna getirdi
Okul müdürünün bilgisayarında pornografik resimler
AKK'nın kaldırılması sonrasında TTNET fiyatları artırdı
DPB'den 2018/2 KPSS tercihleri için açıklama
'Fenomen' rezaletine ödül
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözü
YÖK, ihtisaslaşacak 5 yeni üniversiteyi daha açıkladı
'Uyku bile uyumadan 7/24 çalışıyoruz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
jan koller 2
orkide 1
mahzuni şerif 1
ceo 2
08.12.2018 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
medipol başakşehir 2
11.12.2018 galatasaray vs porto maçı 4
bana 1 adım gelene ben 10 adım giderim 1
gelinim yatakta 1
savcı sayan 3
SON İLANLAR
Denizli Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam