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Kırıkkale'de FETÖ'den 7'si muvazzaf 8 şüpheli hakkında yakalama kararı
Kırıkkale merkezli 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 7'si muvazzaf 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu 7'si muvazzaf biri daha önce görevinden ihraç edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince zanlıların yakalanması için Kırıkkale merkezli Şırnak, Kayseri, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerden 7'sinin subay rütbesinde olduğu belirtildi
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