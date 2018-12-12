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FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası
FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasında "mahrem imam" konumunda bulunduğu iddia edilen sanık, "terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki yapılanmasında "mahrem imam" konumunda olduğu ileri sürülen sanık, "terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Halil Doğantürk ve avukatı katıldı.
Üzerine atılı suçlamayı reddeden Doğantürk, öğretmen olarak görev yaptığını, örgütle ilgisinin bulunmadığını, polis akademisi öğrencilerine mahrem imamlık yapmasının ise söz konusunu olmadığını savundu.
Sanık avukatının savunmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Müzakere arasının ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, sanık Doğantürk'ü 9 yıl hapis cezasına mahkum etti.
Heyet, hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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