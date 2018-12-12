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Malatya'da firari FETÖ şüphelisi eski polise gözaltı
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli yakalandı
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2016'da hakkında yakalama kararı çıkarılan ve FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan eski polis B.G'nin babasının evinde kaldığını belirledi.
Ekipler B.G'yi babaevinde gözaltına aldı.
Zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından Hekimhan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.
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