Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan 9'u tutuklu 48 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Zekeriya Karaduman, Halil Kadı, Yağmur Akkülah, Tahir Acaroğlu, Ali Koçaklı, Cengiz Gümüş, Ruhi Hallaçoğlu, Mehmet Ali Solak ve Egemen Kardaş ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunması alınan sanık Ruhi Hallaçoğlu FETÖ üyesi olmadığını ve Cumhuriyet savcısının cezalandırma yönündeki mütalaasını kabul etmediğini belirterek, ''Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Tanık beyanları asılsızdır. Daha önceki aşamalarda detaylı savunma verdim. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini istiyorum.'' dedi.

Sanık Yağmur Akkülah da FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadığını, mütalaayı reddettiğini öne sürerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti diğer sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından kararını açıklamak için duruşmayı yarına erteledi.