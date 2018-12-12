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3 ilde FETÖ operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı
Uşak merkezli 3 ildeki operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı
Uşak merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, İzmir ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Şüphelilerden bazılarının örgütle iltisaklı şirketlerde çalıştıkları, bazılarının isimlerinin ise kripto haberleşme programı "ByLock" içeriklerinde geçtiği öğrenildi.
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