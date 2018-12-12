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Ülkü Ocakları'nda deprem! Görevden alındılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve tüm yönetimi görevden aldı. Bahçeli, 1 Ocak 2019 tarihine kadar mevcut yönetimden, Ocak Genel Merkezi'ni boşaltmalarını istedi.
12 Aralık 2018 22:28
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Ülkü Ocakları'nda deprem! Görevden alındılar

Yerel seçimler öncesinde MHP'de çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşık 6 yıldır Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak görev yapan Olcay Kılavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevden alındı.

Yeniçağ'ın haberine göre, Bahçeli'nin, "Ocak genel merkezinde şu anda görev yapan hiçbir yöneticinin kalmasını istemiyorum. 1 Ocak 2019 tarihine kadar genel merkezi boşaltınız ve görevden ayrılınız" talimatı verdiği öğrenildi. Son genel seçimlerde Bahçeli tarafından Mersin'den aday gösterilen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz milletvekili olarak Meclis'e girmişti. Yaklaşık 6 yıldır bu görevi yerine getiren Kılavuz geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir açıklamayla "Her daim liderimizin yanındayız" mesajı vermişti.

BAHÇELİ "DEVAM EDECEK" DEMİŞTİ

Genel seçimlerden önce Bahçeli'nin, Kılavuz yönetiminden memnun olmadığı ve seçim sonuçlarına göre değişikliğe gideceği konuşuluyordu. Ancak seçimlerden sonra kararından vazgeçen Bahçeli, Kılavuz'a "Hem milletvekili hem de Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak görevinizi yapmayı sürdürünüz" talimatı vermişti. Bu gelişme sonrasında da Ülkü Ocakları'ndan "Genel Başkanımız milletvekilliği görevinin yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak da görevine devam edecek" açıklaması yapılmıştı.

TEŞKİLATA VEDA MESAJI

Yaşanan ani gelişme sonrasında Ülkü Ocakları'na bağlı teşkilatlara şu mesaj gönderildi: "6 yıl dolduğu için rutin bir değişiklik olarak Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli beyin taktirleri ile 1 Ocak 2019 da Genel Başkanımız Olcay Kılavuz beyin ve biz Genel Merkez yöneticilerinin görev süresi tamamlanıyor. Genel Başkanımız Olcay Kılavuz Bey TBMM'de milletvekili olarak çalışmaya devam edecektir. Her şey için hakkınızı helal edin. 31 Aralık 2018'e kadar son sürat çalışmaya devam edeceğiz."

MEVCUT YÖNETİMDEN ATAMA YAPILMAYACAK

Ülkü Ocakları'ndaki görevden alma sonrasında yeni genel başkanın kim olacağı konusu henüz netlik kazanmadı. Devlet Bahçeli'nin, Kılavuz ve yönetimindeki tüm isimlerden genel merkezi boşaltmalarını istemesi, atamanın dışarıdan yapılacağı şeklinde yorumlandı.
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