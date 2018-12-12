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ByLock kullanıcısı yarbay derdest edilen komutanını suçladı

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili davada esasa ilişkin savunma yapan ve ByLock kullandığı belirlenen eski yarbay Hüseyin Y., FETÖ'cü ve darbeci olmadığını savunarak olay gecesi derdest edilen komutanını suçladı
12 Aralık 2018 23:39
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ByLock kullanıcısı yarbay derdest edilen komutanını suçladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı

Savunma yapan eski denizci yarbay Hüseyin Y., 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Genelkurmay Istihbarat Baskanlıgı Bilgi Guvenlik Subesinde görev yaptığını dile getirdi.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair tespitleri kabul etmediğini beyan eden Yıldırım, örgüt üyesi olmadığını ve söz konusu programı kullanmadığını öne sürdü.

Gözaltına alındıktan sonra çalışma odasında ele geçen belgelere ilişkin savunma yapan Hüseyin Y., "Kafir Türk ordusu", "İslam'ın ordusu IŞİD" şeklindeki notların örgütsel bir amacının olmadığını ve istihbaratçı bir subay olduğundan sosyal medya araştırmalarında kullanmak üzere tuttuğu notlar olduğunu iddia etti.

Davanın müştekisi olan emekli Tuğgeneral Atilla Gökesaoğlu'nun derdest edilmesi olayında kendisinin bir sorumluluğunun bulunmadığını beyan eden Hüseyin Y., "Gökesaoğlu'nun derdest edildiğini çok sonradan, tutuklandıktan sonra cezaevinde haberlerden öğrendim. Olay gecesi Atilla Paşa'nın vurulduğunu duymam üzerine (eski tuğgeneral) Mehmet Partigöç'ü aradım. Partigöç'ü arama sebebim de budur. Aradığımda da Partigöç ile görüşemedim." ifadelerini kullandı.

Sanık Hüseyin Y., Gökesaoğlu'nu, "FETÖ'cü olmakla" suçladı.

İlerleyen saatlerde darbeciler tarafından kendisinin de derdest edildiğini ileri süren Hüseyin Y., astsubay Bülent Aydın'ın şehit edilmesi olayında bir suçunun olmadığını savundu.

Olay gecesi, "darbe" diye bir söz duymadığını, kimseden de bu yönde bir emir almadığını öne süren eski yarbay Hüseyin Y., mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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