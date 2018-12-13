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Bakanlık: Kontrol lokomotifi o rayda olmamalıydı
Ulaştırma Bakanlığı'ndan hızlı tren kazasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Kontrol lokomotifinin o rayda olmaması gerekiyordu" denildi.
Ankara Valisi Vasip Şahin kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı.
"Hızlı tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolüyle görevli kılavuz trenin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Ekiplerimiz sevk edildi. Biri makinist dahil 7 kişi öldü, 3'ü ağır 46 kişi yaralandı."
Ulaştırma Bakanlığı: Kontrol lokomotifi o rayda olmamalıydı
Daha sonra Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yüksek hızlı tren yol kontrolü yapan lokomotife çarptı. Kontrol lokomotifinin o rayda olmaması gerekiyordu" denildi.
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