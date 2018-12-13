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12'si aktif görevde 32 astsubaya FETÖ'den gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 binbaşı, 32 astsubay olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
13 Aralık 2018 10:38
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12'si aktif görevde 32 astsubaya FETÖ'den gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibatı belirlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2'si binbaşı, diğerleri astsubay 34 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12'si halen görevde bulunan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.

Serdar Açıl,Zafer Fatih Beyaz
Anadolu Ajansı
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