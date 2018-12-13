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İzmir'de FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
İzmir'de, FETÖ'ye yönelik davada yargılanan eski komiser yardımcısı, 7 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edildi
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısına 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammed İnci ve avukatı katıldı.
Duruşma savcısı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar ederek, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen, aleyhine tanık ifadeleri bulunan ve örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı sabit olan sanığın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İnci, suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Yaklaşık 30 aydan bu yana tutukluyum. Emniyet teşkilatında kritik bir görevde değildim. Şu anda da öğrenciyim ama tutuklu olduğumdan eğitimimi tamamlayamıyorum. Kapatılan Bank Asya'ya hesabımın olmaması da örgüte üye olmadığıma ilişkin lehime olan bir delildir. Beraatimi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdığı İnci'nin tahliyesine karar verdi.
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