Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"ndaki açıklamasından notlar;

* Canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimizin her birine teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerime başlamadan önce sabah 06.30 civarında meydana gelen tren kazasıyla ilgili üzüntülerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 47 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili adli soruşturma başlamış, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken her şey yapılacaktır.

KUR, FAİZ İLE EKONOMİMİZE PRANGA VURMAK İSTEYENLERİ HÜSRANA UĞRATTIK

* 3 Ağustos'ta ilan ettiğimiz 100 günlük icraatlerle, önümüzdeki 100 günlük hedeflerimizi paylaşacağız. Yakın geleceğe ilişkin programımızı ortaya koyarak Türk siyasetine bir açılım sağlayacağız. Yürütme başı olarak, belli aralıklarla milletimizin karşısına çıkıp açıklamasını yapacağız.

* Bir taraftan ülkemizin yeni yönetim sistemine geçişini, diğer taraftan ekonomik açıdan Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan saldırılara karşı koyduk. İç ve dış kaynaklı tüm engelleme girişimlerine rağmen hamdolsun hedeflerimize ulaşma yönünde önemli aşama kaydettik. Kur, faiz ile ekonomimize pranga vurmak isteyenleri hüsrana uğrattık. Kurdaki dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için kullananların kursağında bıraktık. Siyaset simsarları, sözüm ona ekonomist ve köşe yazarları dillerini yutmuş durumda, çıt çıkmıyor.

HEDEFLERİMİZİ YÜZDE 97 ORANINDA GERÇEKLEŞTİRDİK

* İkinci 100 günlük programda da aynısını yapacağız. Türkiye gemisinin altını oymaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin milletimizin düşmanlarının kulak asmayacağız. Kirli planların, ekonomik tetikçilerinin, menfaatperestlerin ülkemiz arasına girmeye müsade etmeyeceğiz. Hakkın ve halkın rızası için gözünü Türkiye'ye çevirmişler için üretmeye devam edeceğiz. Onca sıkıntıya rağmen yüzde 97 gibi bir gerçekleşme performansına ulaştık.

İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLEN PROJELERDEN OLMUŞTUR

* 400 eylemden 340 tanesini tamamladık. Aralarında önemli, tarihi, umut ve heyecanla beklenen projeler bulunuyor. 29 Ekim'de Türkiye'ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etap açılışı yaptığımız İstanbul Havalimanı gurur abidelerimiz arasında yerini aldı. Yılda 200 milyon yolcu kapasitesine çıkacak havalimanımız, dünyada parmakla gösterilen projelerden biri olmuştur.

BÜYÜKŞEHİRLERİMİZDE MİLLET BAHÇESİ İNŞASINA DEVAM EDECEĞİZ

* Geride bıraktığımız dönemlerde büyükşehirlerdeki vatandaşlarımıza millet bahçelerinden 5 tanesini de hizmete sunduk. Güzellikleri görüyorsunuz. Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerinin toplam büyüklüğü 1,5 milyon metrekare. Bahçelerimiz, otoparklardan ibadethanelere, oyun alanlarına kadar vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek noktada. 28 adet millet bahçesini de onayladık. İnşallah 81 ile kazandıracağız. Büyükşehirlerimizde de inşasına devam edeceğiz.

* Öte yandan 100 günlük icraat programımızdaki 60 eylemin 10 tanesinin mevzuatını da hazırladık. 3. tarafların onayını gerektiren 32 eylemde yüzde 80'in üzerinde karşılık aldık.

24 MİLYAR LİRALIK 450 EYLEMİ BİTİRECEĞİZ

* Aynı titizlikle çalışmaya devam edeceğiz. Projelerimizi kısa zamanda bitirerek milletimize olan vaatlerimizi yüzde 100 gerçekleştireceğiz. Ayrıca 24 milyar liralık 450 eylemi bitireceğiz. Öne çıkan projelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.

* Cumhurbaşkanlığı devleti temsilin yanı sıra yürütme lokomotifi, kamunun itici gücüdür. Bürokraside ataleti giderecek bazı adımlar atıyoruz.

TÜRKÇEMİZİN DOĞRU KULLANIMI İÇİN KAMPANYA BAŞLATIYORUZ

* Yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı programını hayata geçiriyoruz. 81 il karnesi projesini devreye alıyoruz. Mevzuat bilgi sisteminin güncellenmesini temin ediyoruz. Gençlerimize gelecek iş planlarına yardımcı olmak için üniversitelerimizde kariyer merkezleri kuruyoruz. Türkçemizin doğru kullanımı için kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile uğraşıyoruz. Eylem planının hazırlanmasını temin ediyoruz. Milletimizle paylaştığımız bazı başlıklar. Tüm meselelerin yakından takipçisi olmaya devam ediyoruz.

GECİKEN ADALET ADALET DEĞİLDİR ANLAYIŞI ORTADAN KALKIYOR

* Bazı bakan arkadaşlarım bütçe müzakereleri sebebiyle, şehir dışı toplantıları sebebiyle aramızda değil. Adalet Bakanlığımız dava başlangıcından bitiş tarihlerinin ilgililere bildireceği yargıda hedef süreyi başarı ile tamamladı. Adalet hizmetlerinin kalitesini artıracak uygulamayı 1 Ocak itibariyle hayata geçiriyoruz. Konya ve Sakarya bölge adliyelerini faaliyete alarak İstanbul ve Ankara'nın yükünü 90 bin azalttık.

* Yargı ve soruşturmadaki hedef süreleri vatandaşlarımıza bildireceğiz. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesini kazandırıyoruz. Hukuk muhakemeleri kanununu yeniden ele alan, yargı sürelerini kısaltan çalışma yapıyoruz. Geciken adalet adalet değildir anlayışı ortadan kalkıyor.

YALANI LEBLEBİ ÇEKİRDEK YER GİBİ YİYENLER VAR

* Aile Çalışma Bakanlığı ile 1 milyon aileyi ziyaret ettik. Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerine faaliyetlerine 10 bin kişinin katılımını sağladık. Sosyal çalışma programını hayata geçirdik. Bağ-kurlulara ödeme kolaylığı sağladık. 408 bin Bağ-kurlu vatandaşımızın başvurularını almaya başladık. Er ve erbaşların ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını temin eden mevzuatı tamamladık. Anlattıklarımı özellikle birilerinin dinlemesi lazım. Yalanı leblebi çekirdek yer gibi yiyenler var.

41 KM BİSİKLET YOLU YAPIYORUZ

* Aile sosyal destek programını muhtarlarımızın katkısıyla kolaylaştırıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda sıfır atıkla 750 kamu kurumunda sistem hayata geçirdik. İmar barışında 8.5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık. Millet bahçelerimizi 81 ile yaygınlaştırıyoruz. Daha yeşil şehirler için 41 km bisiklet yolu yapıyoruz. Sıfır atık kamu kurumu sayısını 13 bine çıkarıyoruz. Emlak Bankasının yapılandırma sürecini tamamlıyor, faaliyete alıyoruz.

* Dış İşleri Bakanlığımızda ise FETÖ ve PKK-PYD'nin yurt dışındaki finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmalarına hız verdik. Avrupa ülkeleri ve ABD nezrinde diplomatik ilişkiler yürüttük. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın dövizle askerlik işlemleri için de imkan tanıdık. Basra başkonsolosluğumuzun Irak makamlarından alınmasını sağladık. FETÖ'nün yurt dışı yapılandırılması ve finansal ayağı için yeni adımlar atıyoruz. Rusya ile vize muafiyeti için görüşmelere ivme kazandırıyoruz.

81 İL MERKEZİNİN TÜMÜNE DOĞAL GAZI ULAŞTIRMIŞ OLUYORUZ

* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız kış öncesi çalışmalarını hızlandırarak Şırnak ve Artvin il merkezleri ile 42 ilçe ve 4 organize sanayi bölgesi doğal gazın konforu ile tanıştırdı. Deniz ve sondaj çalışmaları ile 2. gemimizin sözleşmesini imzaladık. O da çalışma ekibimize katıldı. Özbekistan ve Sudan'da jeo-kimya çalışmalarımızı tamamladık. Afrika'da da yaygınlaştırdık. Gerek devlet, gerek özel sektör olarak tarım alanında çalışmalara Türkiye olarak gireceğiz. Tuz Gölü kapasitemizi artırdık. Kamuya ait kömür sahalarını özel sektörün işletmesine açtık. 3 bin megavat gücündeki güneş enerjisi santralleri için yarışma ilanına çıktık. TürkAkım projesinin ülkemiz kısmına başlıyoruz, 2019 sonuna kadar bitireceğiz. Batıda ne varsa Doğu ve Güney Doğu'da o var. Türk Kürt Çerkez ayrımı yok. Yaradılanı Yaradandan ötürü sevdik.

* Hayvan hakları çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Hakkari doğal gaz boru hattı projesini de tamamlayarak 81 il merkezinin tümüne doğal gazı ulaştırmış oluyoruz. Elektronik maden projesini faaliyete geçiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız... 150 mahalle tipi spor sahasını geride bıraktığımız 100 günde tamamladık. 76 yeni yurt binasını hizmete açtık. Bay Kemal ne diyor hani yurtlar nerede diyor. Bay Kemal sen bizi takip etmiyorsun ki... Bu memlekette neler var, neler var... 2002'de 186 bin yurt yatak kapasitesiydi. Tamamı ranzaydı. Şimdi Bay Kemal 689 bine çıkardık. Yarıdan fazlası karyola tipi. Hepsini karyola yapacağız inşallah. Bay Kemal ben sana hepsini gösteriyorum, sen sadece yalan söylüyorsun. İlkokuldaki çocuklara sportif tarama yaptık. Beslenme yardımlarına barınma yardımlarını da ekledik. Bay Kemal inanın bunu da bilmiyor. Bunun tabii kılavuzu karga.

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE EYLEM PLANINI HAZIRLIYORUZ

* 17 dakika projesi ile uzmanlarla gençlerimizi bir araya getiriyoruz ve bir gençlik radyosu kuruyoruz. Sporun okullar başta olmak üzere her alanda yayılması için 33 milyon 600 bin liralık destek veriyoruz. 100 günde 100 milyon projesi ile 34 futbol sahası ile basketbol, voleybol sahası, 6 yüzme havuzu yapımı sağlıyoruz. Vakıfbank voleybol takımı dünya şampiyonu oldu, aradım tebrik ettik. Eczacıbaşı dünya 3'üncüsü oldu. Baskette de zorluyoruz, orada da yakalayacağız. 81 milyonluk Türkiye'ye yakışır yapmamız lazım. Okul öncesi başlatacağız. Öncesinde yüzme neden başlamasın, dünya böyle yapıyor, biz de yapacağız.

* Hazine ve Maliye Bakanlığımız... Omuzlarına en fazla yük olan bakanlık oldu. Bir taraftan ekonomik saldırılarla bir taraftan eylemleri hayata geçirdik. İhale altyapısı oluşturduk. Kamu nakit verimliliği arttırmak için tek hazine sistemini geliştirdik. Türkiye Kalkınma Bankasını yeniden hayat geçirdik. Yeminli mali müşavir raporu ile iade tutarlarının yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde yapılması konusunda sistem geliştiriyoruz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele eylem planını hazırlıyoruz. Girişimcinin kitleye kitlenin girişimciye ulaşımını sağlayacak düzenlemeyi yürürlüğe koyuyoruz. Ortak elektronik tahsilat platformu devreye alıyoruz.

KİMLİK VE SÜRÜCÜ BELGELERİNDE RANDEVU SÜRESİ 60 GÜNDEN 10 GÜNE İNİYOR

* İç İşleri Bakanlığı terör örgütleri, düzensiz göçmen gibi konularla ilgilenmek Ağrı ve Iğdır'ın güvenlik duvarına güvenlik sensörü, kamera ve aydınlatma kurduk. Mobil plaka tanıma sistemini 614'e çıkardık. Yaralama ve ölümlü trafik kazaları oranını yüze 2 düşürdük. Bu bakanlığımızın 15 ayrı hizmetini elektronik devre üzerinden sunduk. Uyuşturucu ile mücadele için 81 ilimizi kapsama aldık. 31 ilde daha narkotimler kurduk. 112 merkezlerinin sayısını 32'den 42'ye çıkardık. Düzensiz göçe karşı Iğdır, Kırıkkale, İstanbul ve Kocaeli'de geri gönderme sistemi kurduk. İran, Ağrı, Iğdır sınırında 35 km sınır aydınlatması, güvenlik sistemi, kamera aydınlatmayı daha devreye alıyoruz. 112 acili 44 ile çıkarıyoruz. Yaşam tüneli gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek trafik kazalarını yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Yeni randevu ssitemini devreye alıyoruz ve kimlik, sürücü belgesi için randevuyu 60'dan 10 güne indiriyoruz.

AKM'NİN İHALESİ OCAK AYINDA YAPILACAK

* Kültür ve Turizm Bakanlığımız... 23 ilde 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştürdük. Şanlıurfa Göbeklitepe'nin ziyarete açılması amacının sonuna geldik. Batman, Diyarbakır, Çanakkale, Muğla'da 5 tematik müzeyi açtık. İstanbul'da kültürel mirasımızı korumaya yönelik çalışmaları yaptık. AKM'nin de Ocak ayında ihalesi yapılmak sureti ile hemen temeli atılacak ve dev AKM'yi inşallah dünyaya örnek opera merkezi haline getireceğiz.

* İkinci 100 günlük dönemde 8 külliye ve caminin restorasyonu daha tamamlanacak. Turist Kart ve İstanbul Kartı hizmete sunuyoruz. 12 bin dersliği tamamlayarak, okullarımızda tam gün eğitim gören öğrenci sayısını yüzde 68'den yüzde 71'e çıkardık.

* Temel eğitimden ortaöğretime geçişte sade, anlaşılabilir bir sistem oluşturuyoruz. Yoğun bir şekilde derslik adedini arttıyoruz. 31 Mart'ta bunlara gereken cevabı vereceğiz. Savunma Sanayi için Aselsan'la çalışmaları devam ettiriyoruz. HGM Küre ve Atlas ile yerli ve milli harita görüntü sistemini kullanıma açıyoruz. Sınırlarımızdaki 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını başlattık. Milli insansız uçak Anka'dan 4 tanesini daha kullanıma sunduk.

SAĞLIK MARKET ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK

* Sağlık Bakanlığımız ile anne ölüm oranının düşürülmesi sağlandı. Sağlık market uygulamasını hayata geçirdik. Devlet hastanesi, üniversitede mahalle caddedeki marketten malzemeleri almayacağız. Her şey sağlık markette... Bakanımızda burada yanlışı yapanların canını yakarız. Şahit olduğum için özellikle bu adımı attık. Önemli bir hastane... Hasta şunu söyledi; Cumhurbaşkanım şunu görüyor musun büyük bir marketin torbası, bunun içinde saf malzemeleri var hastane halletmedi. Oğlumu gönderdim aldım... Ya bize bu yakışır mı? Biz sağlıkta tarihte görülmemiş mücadele verdik. Nereden nereye geldik... Denizleri geçip derede boğuluyoruz.

* Evde sağlık hizmeti... Ülkemizin tarihinde var mı? Hasta sayısını yüzde 20 artışla 1,2 milyona ulaştırdık. Türkiye'yi sağlık turizmde marka yapacak sağlık turizmi anonim şirketini kurduk. Obezite ile mücadele ile 30 mücadele alanı açıyoruz.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM İÇİN KOBİ'LERE 274 MİLYON LİRALIK DESTEK VERİYORUZ

* Yerli ve milli üretim için ileri teknoloji alanlarında girişimcilere 165 milyon liralık destek sağlanıyor. Ar-Ge merkezlerinin sayısını yüzde 10, tasarım merkezlerinin sayısını yüzde 8 arttırdık. yerli ve milli üretim için KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz

* Tarım ve Orman Bakanlığımızda... Bay Kemal çiftçi aç... Biz çiftçiye traktör yetiştiremiyoruz. Parti sözcümüz rakamlarla açıkladı. Çiftçinin 20 yıl önce traktörü yoktu. Şimdi Anadolu'da bırak 1 traktör... 2 traktör bir bakıyorsun evin bahçesinde aracı. 7 proje ile çiftçimize 710 milyon liralık destek sağladık. 15 büyük ovayı koruma alanı ilan ettik. Ziraat Bankası kredisi ile üreticilerimize Bay Kemal veriyor diyor ya... 50 bin koyun verdik ziraat kredisi ile. Silvan tünellerinin ihalesini tamamladık, sözleşmesini imzaladık. Diyarbakır Ergani, Edirne 5. Kısım, Sivas Divriği ile temiz içme suyu sağladık.

YERLİ PARANIN KULLANILMASI İÇİN 12 ÜLKE NEZDİNDE GİRİŞİMDE BULUNDUK

* Genç çiftçi projeleri kapsamında 2250 genç çiftçiye 30 bin liralık hibe desteği veriyoruz. Kırdan şehre göçün azaltılmasını kadın girişimcilerin ekonomiye kazandırılmasını hedefliyoruz. 47 bin 543 sulama arazisini açıyoruz. 253 köyde ağaçlandırma yapıyoruz.

* Ticaret Bakanlığımız... Eximbank'ın müşteri sayısı KOBİ'lerin payını yüzde 69'a çıkardı. Elektronik ticarette güvenliği ve hizmet kalitesini artırmak için güven damgası sistemini oluşturduk. Dış Ticaretimizde yerel para kullanımının artırılması için 12 ülke nezrinde gelişimde bulunduk. Hava deniz ve demir yolu ile beyanname zorunluluğunu kaldırdık. Yazılım, bilişim, sağlık ağırlıklı yeni nesil ihtisas servet alanları oluşturduk.

ÜLKEMİZİN BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 26 BİN 496 KİLOMETREYE ULAŞTIRDIK

* İkinci 100 günlük programda ihracatçıların küresel ticari verileri takip edebilmesi için elektronik ihracat kavramsal tasarımını oluşturuyoruz. Gümrüklerde elektronik bilgilendirme platformunun oluşturulmasını temin ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız... 328 km bölünmüş yolu daha tamamlayarak ülkemizin bölünmüş yolunu 26 bin km'ye ulaştırdık. 120 km otoyol daha yaparak 2777 km'ye çıkardık. 30 km yeni karayolu tüneli hizmete açtık. Dağları deldik... Biz Ferhatız Ferhat... Şirin milletimiz... Şirin'e ulaşacağız.

"GEBZE - HAYDARPAŞA, SİRKECİ - HALKALI HİZMETE AÇILACAK"

Gebze Haydapaşa Sirkeci-Halkalı Hatları tamamlanarak işletmeye alınacak. Ankara Sivas YHT hattında 100 km hat ray serimi yapılıyor. Yerli ve milli ilk dizel elektrikli manevra lokomotifini de üretiyoruz.

AKINCI İNSANSIZ HAVA ARACI PROJESİNİN SÖZLEŞMESİNİ İMZALIYORUZ

* Bakanlıklarımızın yanında Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlarımız da yaptıklarıyla yanımızda. Altay Tankının motor sisteminin geliştirilmesi projesine başlandı. Yerli insansız hava aracı sayısı 52'den 58'e çıkarıldı. Atak projesinin sözleşmesini imzalıyoruz. MİLGEM fırkateyn sözleşmesini imzalıyoruz. F35 projesi için inşaat faaliyetlerini tamamlıyoruz. 2 helikopteri daha kullanıcılarına teslim ediyoruz. Akıncı insansız hava aracı projesinin sözleşmesini imzalıyoruz. Ortak menzilli seyir füzesinin çalışmalarına başlıyoruz.