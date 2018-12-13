FETÖ sanığı iş adamlarının yargılandığı davada 33 kişiye ceza yağdı
|13 Aralık 2018 16:14
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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 9'u tutuklu, biri firari 48 iş adamı sanıktan 33'ü 2 yıl 1 ay ile 14 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Zekeriya Karaduman, Halil Kadı, Yağmur Akkülah, Tahir Acaroğlu, Ali Koçaklı, Cengiz Gümüş, Ruhi Hallaçoğlu, Mehmet Ali Solak ve Egemen Kardaş ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin sanık ve avukat savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. 33 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 1 ay ile 14 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası veren heyet, 14 kişinin ise beraatini kararlaştırdı.
Örgütün "Adana il imamı" olduğu iddia edilen firari Naim Selmanlar hakkındaki dosyanın ayrılmasını karara bağlayan heyet, sanıklar Ali Koçaklı ile Yağmur Akkülah'ın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.
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