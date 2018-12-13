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Adil Öksüz'ün baldızına hapis cezası

Sakarya'da darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün baldızına, "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
13 Aralık 2018 17:25
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Adil Öksüz'ün baldızına hapis cezası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında açılan davada FETÖ'nün darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Tetik ile avukatı ve yakınları katıldı.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede sundukları sanığın "anayasayı ihlal" suçundan beraat, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 7 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaayı tekrar ettiklerini söyledi.

Söz verilen sanık Tetik, esas hakkındaki savunmasında, ailesinden birçok kişinin ceza aldığını ve tutuklu bulunduğunu belirterek, "ByLock kullanmadım. Hiçbir örgüte üye değilim. Adil Öksüz ile ilgili bu süreçte yeterince yıprandık. İddiaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanığın avukatı da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini vurgulayarak, müvekkilinin beraatini, mahkeme heyeti aksi kanaatte ise lehe olan hususların kullanılmasını talep etti.

Sanığı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, "anayasayı ihlal" suçundan ise beraatına hükmetti.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Adil Öksüz'ün baldızı sanık Belkıs Nur Tetik hakkında "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Sanık Tetik'in, eniştesi olması nedeniyle Adil Öksüz'ün örgüt içerisindeki konumunu bileceği, aynı apartmanda ikamet ettiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Tetik'in, Adil Öksüz'ün haziran ayında eşi Aynur Öksüz'ü Amerika'ya bırakıp geldiğini ve 13 Temmuz 2016'da siyah renkli bir araçla Ankara'ya gittiğini bildiği, Öksüz'ü ailesi ile birlikte yaşadığı ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu ve darbe teşebbüsünün planlayıcılarından olan Öksüz'ü yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı anlaşılmıştır. Sanığın örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini, hedef ve yöntemlerini benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih ettiği, gerek görevi sırasındaki şahsi gerek mali faaliyetleri dolayısıyla terör örgütüne finansman sağladığı anlaşılmıştır."

İddianamede ayrıca, sanık Tetik'in "ByLock" programının kullanıldığının tespit edildiği aktarılarak, Tetik'in Bank Asya'da hesabının bulunduğu, hesabını aktif kullandığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı
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