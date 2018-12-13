Konya'da halen görevli 9 astsubay ile 1 subaya FETÖ gözaltısı
Konya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda halen görevde olan 1 subay ile 9 astsubay olmak üzere 10 Hava Kuvvetleri personeli gözaltına alındı.
|13 Aralık 2018 17:39
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Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgütün 'asker mahrem yapılanması'na ilişkin halen görevde olan toplam 10 Hava Kuvvetleri personeli hakkında soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli Adana, Ankara, Eskişehir, Çanakkale ve Balıkesir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, halen görevde olan 1 subay 9 astsubay olmak üzere toplam 10 Hava Kuvvetleri personeli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyallere el konuldu. Konya İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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