1'i tutuklu, 16 eski memur hakim karşısına çıktı

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, eski katip ve infaz koruma memuru olan 1'i tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık ve 15 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenilen tanık Ö.Y, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi'ne 2013'te doktor öğretim üyesi olarak atandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Atanmamın ardından L.Ç. ile tanıştım. Kendisini Zonguldak'taki tüm adliyelerde çalışan personellerden sorumlu olduğunu söyledi. Beni daha sonra isimlerini bildiğim Harun ve Bilal'le tanıştırdı. Onlara sohbet hocalığı yaptım. Haftada bir veya 15 günde bir toplanıyorduk. 2014-2015 yılları arasında ise Devrek Açık Cezaevi'nde başgardiyan olduğunu bildiğim Abdurrahman ile Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevi'nde katip olan Mehmet T. de sohbet toplantılarına katılmaya devam etti. Telefonuma, 'ByLock' yüklendi ama hiç kullanmadım."

Mahkeme başkanının, "Zonguldak iline mal olmuş kişilerin davalarıyla ilgili bilgi talep ettin mi?" sorusuna ise Ö.Y, "Herhangi bir bilgi talebinde bulunmadım. Biz toplantılarımızı tamamen dini duygular üzerine gerçekleştiriyorduk." diye cevapladı.

Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Nisan 2019'a erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 16 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından, ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezası isteniyor.